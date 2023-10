Giorgia Soleri cerca un fidanzato dopo Damiano dei Maneskin: cosa ha detto

Il cuore di Giorgia Soleri non batte per nessuno al momento. Dopo la fine della love story con Damiano David dei Maneskin, annunciata lo scorso giugno, l'influencer è sola. "Yes, I'm single", ha dichiarato l'attivista sui social network. Una risposta ai fan che risulta quasi un annuncio: la 27enne è in cerca di un fidanzato, pronta ad innamorarsi di nuovo. Diversa, invece, la situazione del cantante romano...