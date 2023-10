Damiano dei Maneskin e la nuova fidanzata: spunta l'indizio social

Damiano e Dove fidanzati? C'è un indizio social

Dopo essere stati paparazzati insieme in un locale di Los Angeles, dove è scattato anche un bacio immortalato da un video indiscereto, sembra che i due continuino a frequentarsi e a restare in contatto. La prova? Un tenero commento che la 27enne attrice ha lasciato sotto un post di Damiano: "Angel boy" ha scritto il cantante (24enne) a corredo di un breve video in cui lo si vede fumare una sigaretta vestito solo con un pantaloncino, le emoji di un orsacchiotto e una testa con l'aureola quelle scelte da Dove per mostrare il suo apprezzamento.