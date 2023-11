Belen incinta di Elio? Parla lei: "La dolce attesa e il ritorno in tv"

Belen Rodriguez incinta di Elio Lorenzoni? Terzo figlio in arrivo per la soubrette argentina dopo Santiago, avuto dieci anni fa da Stefano De Martino , e Luna Marì , nata due anni fa dal rapporto con Antonino Spinalbese ? Il gossip si è diffuso velocemente sul web tanto che la soubrette argentina ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità.

Belen: il terzo figlio e quando torna in tv

"Non sono in dolce attesa, sono solo serena", ha scritto Belen su Instagram, smentendo così le voci su una nuova gravidanza. Dopo un momento particolarmente dura la Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto a Elio Lorenzoni, amico di vecchia data ma suo compagno da soli cinque mesi. La 39enne ha poi aggiunto: "Torno presto in tv, tra poco".

Perché Belen non è più in televisione

Belen ha mollato Tu si que vales, varietà che conduceva dal 2014, per dedicarsi ad altri progetti. L'addio a Le Iene è invece dipeso da scelte altrui. La Rodriguez è pronta però a rientrare sul piccolo schermo: si vocifera di una intervista fiume a Domenica In di Mara Venier, dove parlare anche dell'ennesima rottura da Stefano De Martino.