Tu si que vales: perché non c'è più Belen

Perché Belen Rodriguez ha lasciato Tu si que vales

È stata Belen Rodriguez a lasciare Tu si que vales dopo tanti anni di registrazioni, risate e divertimento. La soubrette ha deciso di mollare lo show per dedicarsi ad altri progetti nel mondo dello spettacolo ma anche nell'imprenditoria (la 39enne possiede un'agenzia di talenti, alcuni saloni di bellezza e diversi brand di abbigliamento). "Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante, poi hai anche un’azienda da seguire", ha fatto notare qualche tempo fa una follower su Instagram. Belen ha prontamente risposto: "Fatto apposta per questo".

L'addio di Belen Rodriguez a Mediaset

Non solo Tu si que vales: Belen è rimasta completamente fuori da Mediaset. "Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci", ha detto in una nota stampa. Ad oggi non sono ancora chiari i prossimi impegni professionali della Rodriguez: è certa solo la sua partecipazione a Celebrity Hunted in coppia con la sorella Cecilia.