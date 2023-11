Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato pazzo d'amore: "Hai stravolto tutto"

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno ufficializzato la loro relazione sui social network dopo le paparazzate degli ultimi giorni. Il fisioterapista ed osteopata ha condiviso su Instagram una romantica dedica per la soubrette svizzera. "Come un tuono...Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!", ha scritto Carollo per poi concludere: "Come ti dico sempre..."NA PALLA DE FOCO".

Michelle Hunziker innamorata

Non è tardata ad arrivare la replica di Michelle Hunziker: "Come sempre...mi hai fatto emozionare...ma alla fine...ti fa male il ginocchio amore?". Tra la bionda conduttrice e Alessandro Carollo tanta intesa e complicità. A quanto pare a far conoscere i due è stato Jonathan Kashanian, l'ex vincitore del Grande Fratello oggi presentatore e opinionista tv. "Cupido", ha risposto Carollo quando Jonathan ha commentato con un cuore le foto con Michelle. Tra l'altro Kashanian è molto amico di Aurora Ramazzotti, da poco diventata mamma del piccolo Cesare.

La storia d'amore è più seria che mai

Stando agli ultimi gossip, la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è già molto seria, tanto che sono avvenute le prime presentazioni in famiglia. "La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite. Tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia e lo scorso weekend Michelle ha postato nelle storie di Instagram il primo scatto di coppia", ha spifferato il settimanale Chi.

Chi è Alessandro Carollo

"Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in moto e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio", aggiunge la rivista. Il nuovo compagno della Hunziker ha 41 anni, non è mai stato sposato e non ha figli.