Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato fa una rivelazione sul primo incontro

Hunziker-Carollo, il retroscena su come si sono conosciuti

"Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso - le parole di Carollo in una dedica su Instagram -, senza bussare.Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare.Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre..."NA PALLA DE FOCO". Tra i commenti è apparso quello di Jonathan Kashanian, che ha commentato con un cuoricino. Carollo gli ha risposto "cupido", suggerendo che sia stato proprio l'ex vincitore del Grande Fratello e opinionista tv a far conoscere i due.

La risposta di Michelle Hunziker

Non è mancata, ovviamente, anche la la replica di Michelle Hunziker: "Come sempre...mi hai fatto emozionare...ma alla fine...ti fa male il ginocchio amore?", il suo commento riferendosi al viaggio in moto di cui hanno condiviso le foto.