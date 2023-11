Matteo Berrettini e Melissa Satta: "24 ore speciali"

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. La coppia si è regalata una giornata sulla neve, a Zermatt in Svizzera. L'ex Velina di Striscia la notizia ha postato su Instagram alcuni scatti tra selfie da innamorati, passione bollente e panorami mozzafiato. "24 ore speciali", ha scritto la soubrette. Subito dopo il tennista è rientrato in Italia, a Roma, per seguire il derby allo Stadio Olimpico.

Melissa Satta: "Con Matteo stiamo bene"

In una recente intervista a F Melissa Satta ha rivelato: "Con Matteo stiamo bene, benissimo". I due però ancora non convivono: l'ex moglie di Boateng vive a Milano, mentre Berrettini a Montecarlo. Su un eventuale matrimonio o un figlio insieme la Satta ha precisato: "Non c'è fretta. Non voglio che ci sia pressione". Insieme da quasi un anno, Berrettini e la Satta si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune.