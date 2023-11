Non era annunciato tra gli ospiti vip al derby, eppure, poco prima delle 17.30, Matteo Berrettini è entrato nell'area ospitalità dello stadio Olimpico per assistere a Lazio-Roma. Non c'era, però, la fidanzata Melissa Satta, nonostante curiosi e fotografi fossero pronti ad immortalarli insieme. Non è a Torino per le Nitto Atp Finals, Berrettini, ma è in tribuna per assistere al derby: sempre di sport, in fondo, si tratta.