La dedica di Sinner dopo la vittoria su Tsitsipas: cosa ha scritto sulla telecamera

TORINO - Esordio show per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals, con il trionfo in due set su Stefano Tsitsipas. Nel match d'apertura, l'azzurro ha dominato il greco vincendo in due set, con il punteggio finale di 6-4, 6-4. Una prestazione fantastica quella di Sinner, supportato dal grandissimo calore del pubblico di Torino.