Confonde Badosa con Badescu: la gaffe del cronista Rai, l’imbarazzo di Panatta

Tsitsipas-Sinner: la gaffe di Fiocchetti e le scuse

La gaffe di Marco Fiocchetti - che molto probabilmente ha confuso Paula Badosa con la soubrette rumena Ramona Badescu - ha prontamente fatto il giro del web. "Paula Badosa è stata numero 2 del mondo, non si può sbagliare", ha scritto un telespettatore su X (ex Twitter). "Carino Panatta a dar modo al telecronista di correggersi su Paola Badosa/Badescu... ma niente", ironizza qualcun altro. In un secondo momento sono arrivate le scuse in diretta di Fiocchetti: "Ecco la splendida Paula Badosa che poco fa ho chiamato Ramona Badescu e non so perché...mi scuso ancora".