Diretta Sinner-Tsitsipas: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - Le Nitto ATP Finals sono pronte ad accogliere Jannik Sinner , atteso con ansia dal pubblico di Torino per il match d'esordio di oggi (domenica 12 novembre) contro il numero 6 al mondo Tsitsipas. Segui la diretta della sfida.

14:43

Sinner-Tsitsipas, inizia la sfida

E' iniziata la sfida tra JAnnik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Primo turno di battuta per il tennista greco.

14:38

Sinner-Tsitsipas, inizia il riscaldamento

Parte il riscaldamento in campo tra l'azzurro ed il tennista greco.

14:36

Ovazione per Sinner

L'ingresso in campo di Jannik Sinner è accompagnato da una vera e propria ovazione.

14:35

Entra in campo Stefano Tsitsipas

Il tennista greco è il primo ad essere presentato e ad entrare in campo.

14:33

Atp Finals, la cerimonia d'aperura

In corso la cerimonia di apertura delle Atp Finals. Tutto è pronto per l'inizio del torneo.

14:25

Tutto pronto per l'esordio di Sinner

Jannik Sinner e Stefanos Tsitispas sono pronti a iniziare il match d'esordio delle Atp Finals.

14:13

Sonego: "Se Sinner risponderà bene, potrà fare molto bene"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Sinner e Tsitsipas, Lorenzo Sonego, presente al Pala Alpitour, regala un consiglio al tennista azzurro. "Tsitsipas è un grande servitore, ma Jannik è il migliore nel circuito a rispondere. Se Sinner sarà in grado di rispondere bene, poi alla battuta potrebbe farsi valere", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

13:55

Finals, il risultato della prima sfida in doppio

Prima del match tra Sinner e Tsitsipas, che darà il via al torneo singolare, le Finals sono partite con un doppio. A vincerlo è stata la coppia formata dal croato Dodig e dallo statunitense Krajicek, i numeri uno al mondo, che hanno sconfitto gli argentini Maximo Gonzalez e Molteni.

13:30

Tsitsipas, allenamento con il fratello

Tsitsipas ha saltato la prima sessione di allenamento della domenica, prevista sul Centrale del Pala Alpitour, ma ha invece svolto il riscaldamento al Circolo della Stampa Sporting in compagnia del fratello Petros.

13:10

Se Tsitsipas va ko, gioca Hurkacz

Hubert Hurkacz è la prima riserva delle Finals. In caso di forfait di Tsitsipas, toccherebbe a lui affrontare Jannik Sinner. Il tennista polacco è arrivato ieri al Pala Alpitour e si è allenato.

12:55

La sorpresa a Tsitsipas

Prima della sfida con Sinner Tsitsipas ha ricevuto una sorpresa dalla sua compagna. LEGGI TUTTO

12:45

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas

Sarà l'ottavo confronto tra Sinner e Tsitsipas: cinque volte ha vinto il greco, ma l'ultima, a Rotterdam, ha trionfato Jannik.

12:35

A che ora gioca Sinner e dove vederlo in tv

Il match tra Sinner e Tsitsipas a Torino è in programma non prima delle 14:30: ecco dove vederlo in tv.

12:25

Allarme Tsitsipas, salta la rifinitura!

Manca una manciata di ore all'inizio della sfida con Sinner, ma Tsitsipas continua ad avere problemi fisici: il gomito non gli dà trega e il greco è stato costretto a saltare la rifinitura pre-match. LEGGI TUTTO

Torino