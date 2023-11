Sinner-Tsitsipas in dubbio: il greco salta la prima rifinitura. Cosa può succedere

Tsitsipas continua ad allarmare i suoi fan. Il greco ha saltato la rifinitura sul centrale anche oggi, a poche ore dalla sfida con Sinner in programma alle 14.30 . Il numero 6 al mondo anche nei giorni precedenti aveva interrotto gli allenamenti: la stampa greca però parla di un problema alla schiena e non al gomito destro già operato. Intanto questa mattina si è allenato Hurckacz , che in caso di forfait di Tsitsipas subentrerebbe come riserva e sfiderebbe Sinner.

Hurckacz come riserva, la prassi

La presenza del numero 9 della race non è una notizia, la presenza dell’alternate è regolare prassi e nella peggiore delle ipotesi viene pagata con un gettone da $152.500 qualora dovesse fare unicamente da spettatore. Alle ore 19 il gigante di Wroclaw ha testato il campo e sicuramente avrà fantasticato di poter assaporare la sensazione delle Finals per la seconda volta in carriera.

Tsitsipas in campo

Tsitsipas è sceso in campo per un allenamento alle 12: il greco ha provato un po' di palleggi. La sensazione è che si stia gestendo per arrivare al meglio alla sfida con Sinner.