Diretta Sinner-Tsitsipas: orario e dove vedere in tv le ATP Finals

TORINO - È il giorno delle Nitto Atp Finals , è il giorno dell'esordio di Sinner davanti al suo pubblico. Oggi (domenica 12 novembre) prende il via il torneo di Torino con i migliori 8 tennisti della stagione: apre il nostro Jannik contro Tsitsipas , che nelle ultime ore ha avuto problemi fisici ma che alla fine giocherà. Sale l'attesa per il primo grande appuntamento delle Finals.

A che ora giocano Sinner e Tsitsipas

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo non prima delle 14:30, stando al programma ufficiale del torneo.

Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas

La sfida tra Sinner e Tsitsipas sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, che offrirà tutti i match delle Atp Finals di Torino (mentre un singolare al giorno sarà visibile in chiaro su Rai 2, che trasmetterà anche una semifinale e la finale). Il match tra l'altoatesino e il greco potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, che trasmetteranno tutti gli incontri (con un singolare al giorno su Rai Play).