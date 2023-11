Shakira: "Ecco com'è cambiata la mia vita dopo l'addio a Piqué"

La nuova vita a Miami con i figli

Dopo la fine della relazione con Piqué Shakira ha lasciato la Spagna, dove si era trasferita nel 2011 per amore, ed è tornata a vivere a Miami. "Una boccata d'aria fresca", l'ha definita l'artista, che ha poi aggiunto: "L’adattamento dei bambini alla nuova vita a Miami mi ha colpito. Non ho mai visto i miei figli così felici. Vanno alle loro attività extrascolastiche senza che nessuno li insegua. Non come a Barcellona, dove c'erano tutti i giorni dei paparazzi alla portaI bambini sono molto legati alla loro madre, con la quale condividono la passione per la musica.

Il ritorno nelle classifiche musicali

Per dedicarsi alla famiglia Shakira aveva accantonato la sua carriera fino a quando non è tornata in cima alle classifiche musicali con delle canzoni che parlano proprio della rottura con Piqué. "In Spagna mi sono dedicata ai miei figli e a sostenere la carriera del mio ex compagno. La mia carriera ha sofferto la lontananza dall'industria musicale", ha precisato. Però "ho potuto riprendere ciò che avevo lasciato dietro di me per molti anni. Grazie a Dio e all’amore del pubblico, è come se non fossi mai andata via".

Un nuovo album e un nuovo tour

Il futuro musicale di Shakira è roseo: "Sto chiudendo un album di cui sono molto entusiasta. Spero di pubblicarlo all’inizio del prossimo anno, e poi ci sarà un tour mondiale, il più grande e importante di tutta la mia carriera". In merito ai brani sul tradimento di Piqué la colombiana ha fatto sapere: "Le persone del mio team hanno cercato di convincermi a cambiare i testi, ma non sono un diplomatico delle Nazioni Unite. Sono un’artista e, soprattutto, una donna. Sono sempre stata onesta con me stessa e con gli altri. Non posso vivere in un mondo in cui devo nascondere i miei sentimenti".