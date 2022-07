Shakira lascia la Spagna con i figli, Piqué dice sì ma a due condizioni

Shakira e Piqué avrebbero finalmente trovato un accordo per l'affidamento dei figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Il difensore del Barcellona avrebbe accettato la richiesta della cantante di portare con sé i bambini a Miami. La popstar, dopo l'addio a Gerard, non vuole più vivere in Spagna, dove tra l'altro è in causa con lo Stato per evasione fiscale. La colombiana è determinata a traslocare a Miami, dove possiede una villa acquistata prima dell'incontro con il calciatore e poco usata dato il successivo trasferimento in Catalogna.