Shakira rischia il carcere: nuova strategia dopo l'addio a Piqué

Un 2022 da dimenticare per Shakira. La cantante colombiana ha rotto, dopo dodici anni d'amore, con Gerard Piqué, padre dei suoi figli Milan e Sasha. Ma l'artista rischia pure di finire in prigione: qualche mese fa ha perso in Appello la causa per frode fiscale in Spagna. La 45enne era stata accusata di non aver pagato 14.5 milioni di euro di tasse sulle sue entrate tra il 2012 e il 2014. Anni in cui la relazione tra Shakira e Piqué andava a gonfie vele e la coppia era in attesa del primogenito. La musicista si è sempre difesa ribadendo di essere una "nomade senza radici" ma a tradirla numerose prove: i pagamenti con carta di credito, le foto sui social che documentavano le frequenti uscite con gli amici a Barcellona, la scelta di portare avanti la sua prima gravidanza proprio in una clinca della Catalogna.