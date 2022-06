Shakira e Piqué: quanto vale il patrimonio dell'ex coppia

È ufficialmente finita tra Shakira e Gerard Piqué. Nonostante non siano mai convolati a nozze la coppia dovrà trovare nelle prossime settimane un accordo per l'affidamento dei figli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni, e sulle proprietà acquistate insieme. Grazie alla musica Shakira ha accumulato un patrimonio di circa 300 milioni di euro mentre la fortuna del difensore del Barcellona si aggira intorno agli 80 milioni. Somme di denaro che non verranno toccate visto che i due non sono mai diventati marito e moglie in dodici anni di relazione.