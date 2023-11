"Belen e Elio: gli amici della Rodriguez sono preoccupati"

Continua a far chiacchierare la nuova storia d'amore di Belen Rodriguez, quella con Elio Lorenzoni. Una liaison cominciata subito dopo l'ennesima rottura da Stefano De Martino. Oggi la soubrette si mostra serena e felice sui social network ma secondo alcuni amici la 39enne starebbe mentendo a tutti, compresa se stessa. "Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente", avrebbe pronunciato Belen di recente, come riporta il settimanale Oggi. La verità sarebbe però un'altra...