Gli amici di Belen: "Soffre per i tradimenti di Stefano. Elio? Non è amore"

Belen Rodriguez starebbe soffrendo molto per la nuova separazione da Stefano De Martino , avvenuta a dieci anni dal sì e dopo numerosi tira e molla. La diretta interessata non ha nascosto di essere dimagrita molto nell'ultimo periodo e per diversi giorni si è tenuta lontana dai social network. Alcuni amici della soubrette argentina avrebbero spifferato che la situazione sarebbe piuttosto delicata. E neppure la presenza del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni riuscirebbe a placare del tutto l'irrequieta Belen, che ha sempre creduto molto nel suo matrimonio con l'ex ballerino di Amici.

Belen, i tradimenti di Stefano ed Elio: le parole degli amici

"Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione è dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica", si legge sul magazine Oggi. "Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui". La nuova relazione di Belen con Elio Lorenzoni non convincerebbe gli amici: "Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore".

I nuovi amori di Belen e Stefano De Martino

Dallo scorso luglio Belen Rodriguez è legata all'imprenditore Elio Lorenzoni, che ha pubblicamente ringraziato su Instagram dopo un romantico weekend in montagna. Stefano De Martino sta invece frequentando Martina Trivelli, una ragazza del tutto estranea al mondo dello spettacolo.