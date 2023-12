"Belen ride della replica di Stefano De Martino. Chi sono le presunte amanti"

Nuovi gossip sulla fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La soubrette argentina ha assicurato a Domenica In di Mara Venier di essere stata tradita più volte dall'ex marito durante il periodo del loro matrimonio. L'ex ballerino di Amici, dal canto suo, ha preferito non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. "Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belén è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale", si è limitato a dire il conduttore a Che tempo che fa di Fabio Fazio.