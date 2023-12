Stefano Di Martino risponde a Belen sul tradimento in diretta tv da Fazio

Paola Ferrari contro Belen dopo Domenica In: "Per sembrare una santa…"

Stefano De Martino risponde a Belen Rodriguez

"Quando finiscono le relazioni ci sono due verità e ognuno ha la propria - ha spiegato il ballerino e conduttore televisivo -. C’è chi vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi. Il primo è per il bene che c’è stato e per quello che c’è ancora, perché io a Belen voglio ancora molto bene. E poi soprattutto perché Belen è la madre di mio figlio (Santiago, nato nel 2013, ndr) e questo sarà sempre la cosa più importante". A chiudere un augurio per il futuro: "Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin: 'La vita è una tragedia se vista in primo piano, ma è una commedia se vista in campo lungo'. Ecco, io spero che l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita".