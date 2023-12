"Barbara D'Urso contro Silvia Toffanin: il ritorno in tv grazie alla Rai"

Il ritorno in tv di Barbara D'Urso sarebbe imminente. A farlo sapere il settimanale Oggi: pare che la conduttrice napoletana diventerà presto un volto Rai dopo la burrascosa rottura da Mediaset. "Dopo aver sfiorato la co-conduzione della serata cover al prossimo Festival di Sanremo, Carmelita è in lizza per occupare su Rai1 lo spazio domenicale in cui ora è in forze Francesca Fialdini (con Da noi... a ruota libera)", si legge sulla rivista.