Batosta per Barbara D'Urso. L'indiscrezione: "La Rai ha detto no"

Barbara D'Urso in Rai? A quanto pare no. Secondo il settimanale Oggi la conduttrice napoletana sarebbe ad un passo dal rientro in televisione. Nella prossima stagione, su Rai1, la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In di Mara Venier al posto di Da noi...a ruota libera di Francesca Fialdini e contro Verissimo di Silvia Toffanin . Un'indiscrezione mai confermata ma neppure smentita che ha fatto però ben sperare i fan di Carmelita, ormai assente dal piccolo schermo da mesi.

Perché Barbara D'Urso non condurrà nessun programma in Rai

Per ora però non ci sarebbe alcuna collaborazione in vista tra Barbara D'Urso e la Rai. "Pare che il destino televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva", assicura TvBlog.

Quando torna in tv Barbara D'Urso: la data è sempre più lontana

"Barbara D’Urso? Escluso per la prossima stagione tv un suo ritorno in Rai. Resta da capire quale sarà il suo destino televisivo, che qualcuno in Rai in queste ore liquida cosi: "è un problema di Mediaset", fa sapere ancora il portale. La presentatrice ha approfittato di questa assenza dalla tv per dedicarsi al teatro, alla famiglia e allo studio della lingua inglese.