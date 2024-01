Antonella Fiordelisi e la notte con Spinalbese: la reazione di Donnamaria

Antonella Fiordelisi è tornata al centro del gossip. Non solo per la sua nuova storia d'amore con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ma anche per una presunta notte di passione vissuta con Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez che la modella e influencer ha incontrato un anno fa al Grande Fratello Vip. Una simpatia nata nella Casa più spiata d'Italia e che sarebbe andata avanti dopo la fine del programma. Pettegolezzi che non hanno lasciato di certo indifferente Edoardo Donnamaria, l'ex fidanzato di Antonella conosciuto sempre nel reality show di Alfonso Signorini.