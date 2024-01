Paola Di Benedetto: "Con Bellanova è finita, ecco perché ci siamo lasciati"

È ufficialmente finita tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin, oggi conduttrice in carriera, ha confermato sui social network i gossip dell'ultimo periodo: la storia d'amore, nata la scorsa estate con il difensore del Torino, è già giunta al termine. Paola ha smentito l'ipotesi tradimento sottolineando che a separarli sono state incompatibilità caratteriali. "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo condiviso momenti della nostra vita con voi", ha premesso la Di Benedetto in una storia Instagram per poi rivelare il motivo dell'addio.