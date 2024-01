In un'intervista al settimanale Oggi, Vincent Cassel ha commentato l'ultima relazione dell'ex moglie Monica Bellucci. Da qualche mese l'attrice italiana è legata al regista americano Tim Burton. "Senza entrare troppo nei dettagli privati, so che Monica è molto felice e questo è molto importante per me", ha detto l'attore francese per poi aggiungere: "Ho vissuto con Monica per 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È una parte importante della mia vita".