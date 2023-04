"Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey verso il divorzio"

Colpo di scena nella vita privata di Vincent Cassel. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l'attore francese starebbe divorziando da Tina Kunakey, la modella che ha sposato dopo l'addio a Monica Bellucci. La prova più evidente è arrivata da Instagram, dove il divo ha cancellato tutte le foto insieme alla sua seconda moglie. Non solo: nel giorno del compleanno di Tina, che cade ogni 5 aprile, Cassel non ha condiviso alcuna dedica romantica come accaduto in passato.