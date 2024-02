"Belen e Elio si sono lasciati": la rivelazione dell'amico

Ancora un colpo di scena nella vita privata di Belen Rodriguez. Sarebbe già finita la storia d'amore con Elio Lorenzoni, l'amico di vecchia data che è stato accanto alla soubrette nei difficili mesi della depressione. A spifferarlo Novella 2000, che avrebbe sentito un amico di Brescia dell'imprenditore. Ignoti i motivi della presunta rottura: solo un mese fa la coppia era volata in Argentina per una vacanza in famiglia. Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte della Rodriguez.