Melissa Satta, compleanno triste: non ci sono gli auguri di Berrettini

Le voci della crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini non si fermano neanche nel giorno del compleanno della showgirl, e anzi crescono vista l'assenza degli auguri da parte del tennista . Nel giorno del suo 38° compleanno, Melissa Satta sta repostando i numerosi messaggi di auguri ricevuti sui social. Non è sfuggito, appunto, il silenzio di Berrettini che, sul suo account, ha pubblicato solo alcune foto degli allenamenti senza dedicare nessuna storia alla showgirl.

Satta-Berrettini, crisi nella coppia

La Satta e Berrettini non appaiono insieme da un po' di tempo, ed è già scattato l'allarme tra i fan. Il tennista romano sta recuperando dall'infortunio ma non c'è traccia di menzioni alla compagna. Fece già notizia ad inizio anno l'assenza di Berrettini al capodanno di Melissa Satta. Da lì, i due non sono più apparsi sui social insieme.