Berrettini si allena a Montecarlo, ma di Melissa Satta non c'è traccia

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla separazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta . Un altro indizio dopo il weekend da sola con amiche della show girl italiana senza la sua dolce metà. Quale? In queste ore, come si evince dagli ultimi scatti social, Berrettini si sta allenando a Montecarlo, ma la Satta non c'è .

Berrettini-Satta, confermata la crisi?

I due non appaiono insieme da un po' di tempo e tra i fan della coppia è già scattato l'allarme. Sui social e non solo si cercano indizi sulla loro situazione sentimentale, a meno che uno dei due non esca presto allo scoperto con dichiarazioni ufficiali. Per ora, Berrettini si allena da solo. Senza la Satta. Che è reduce da un weekend con amiche. Senza il tennista.