"Eros Ramazzotti era pieno di debiti", la rivelazione dell'ex moglie

Marica Pellegrinelli, incinta del nuovo compagno William Djoko , ha parlato del suo rapporto con l'ex marito Eros Ramazzotti in un'intervista rilasciata a Grazia. La coppia ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio . "Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me", ha detto Marica, che ha poi rivelato che fine ha fatto la lussuosa villa in Franciacorta che Eros le ha regalato.

Eros Ramazzotti, l'ex moglie Marica Pellegrinelli e la villa in Franciacorta

"Io ho ricevuto una bellissima casa in regalo per i 30 anni che ho donato in fase di separazione senza chiedere nulla - ha spiegato Marica Pellegrinelli a proposito della villa in Franciacorta - Eros aveva il sogno di vivere in campagna che non combaciava col mio sogno. Mi regalò quella casa, ma l’ho donata. Se la gode lui con i bambini e sono felice che abbiano uno spazio loro. Sono cresciuta in una famiglia che economicamente è sempre stata bene. Non ho mai avuto problemi, ma i miei genitori mi hanno dato sani principi: mi hanno sempre detto che puoi uscire a mangiare una pizza, la puoi anche offrire, andare in vacanza una o due volte all’anno ed è tutto. Questa frase mi è rimasta e io sono sempre rimasta quella persona. Amo la semplicità e se una cosa è molto forzata, molto ricca, molto costosa, non mi ci trovo".