Eros Ramazzotti, l'ex moglie Marica di nuovo incinta?

MILANO - Riflettori puntati su Marica Pellegrinelli, ex moglie ei Eros Ramazzotti e attualmente legata al musicista olandese William Djoko. La modella - come svela il settimanale Chi - sarebbe al terzo mese di gravidanza, e pochi giorni fa avrebbe rivelato agli amici più stretti l’arrivo di un nuovo bebè per l’inizio della prossima estate.