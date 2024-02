La malattia di Kate Middleton: William ha seguito l'ordine di Carlo

Kate Middleton operata: cosa ha detto Carlo a William

Ingrid Seward ha assicurato ad Hello, che il monarca britannico ha detto al primogenito di occuparsi delle sue responsabilità di padre di famiglia, prima dei suoi doveri reali. E così William si è preso una breve pausa per prendersi cura di Kate Middleton durante il suo ricovero in ospedale. "Carlo ha sempre messo i suoi doveri al primo posto perché è quello che ha fatto sua madre. Ma è quello che Diana ha deciso di non fare", ha detto l'esperta. Così Carlo ha detto a William: "Non voglio che tu assuma alcun incarico reale finché non sarà assolutamente necessario. Non devi farlo, resta con tua moglie e i tuoi figli".