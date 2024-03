"La sorella di Frattesi sbarca in tv, il calciatore è gelosissimo"

Troppo bella e sensuale per passare inosservata. Chiara Frattesi , la sorella del giocatore dell'Inter , sbarcherà presto in tv. A farlo sapere il settimanale Chi, che parla di un noto programma senza però svelare di più. Si tratta forse de L'Isola dei Famosi in partenza su Canale 5 ad aprile? "Il calciatore è gelosissimo", aggiunge la rivista, che precisa che Chiara è single.

Chiara Frattesi, chi è la sorella del calciatore

Chiara Frattesi, classe 2002, è una modella e influencer ma in futuro le piacerebbe affermarsi come giornalista sportiva. In passato ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. È una grande amante degli animali, in particolare dei cavalli e dei cani. È appassionata anche di viaggi. Non è fidanzata.