Antonella Fiordelisi: "La verità su Vicario e De Martino. Higuain? Pentita"

Antonella Fiordelisi e il gossip con Stefano De Martino

Antonella Fiordelisi è finita pure nella famosa lista delle donne che avrebbero frequentato Stefano De Martino quando lui stava con Belen Rodriguez. Ma l'influencer ha smentito categoricamente: "Non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con De Martino". La Fiordelisi ha aggiunto di non voler essere più al centro del gossip: "Non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, per il mio lavoro. Non dico di non essere partita con il piede sbagliato, ma vorrei invertire questa tendenza. Non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta, e c'è un tempo per tutto. Ma il mio tempo per queste cose è finito".