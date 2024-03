"Kate Middleton svela la verità sulla malattia": arriva anche una nuova foto

Il ritorno in pubblico di Kate Middleton

Secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton non nasconderà ancora a lungo la sua malattia (si vocifera di ileostomia) e ne parlerà apertamente in pubblico. In più si impegnerà per dare il suo contribuito a sudditi e non. Intanto i Windsor sarebbero pronti a divulgare una nuova foto di famiglia in occasione del compleanno del Principe Louis - il 23 aprile compie sei anni - nonostante il pasticcio dello scatto divulgato per la Festa della mamma.