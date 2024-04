Antonella Fiordelisi rimpiange Vicario e poi svela: "Amicizia finita con Nikita"

A Casa Chi Antonella Fiordelisi ha ribadito di essere single ma non ha nascosto una punta di amarezza per come è finita la liaison con Guglielmo Vicario. "Non c’è nessun gossip, in realtà non mi sento con nessuno, sono single, altrimenti ve lo avrei detto, anche se non il nome", ha detto l'influencer per poi smentire i pettegolezzi circa un flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. "Non lo sento da un bel po', doveva venire al mio compleanno ma aveva Luna e non la poteva lasciare a nessuno. Si è scusato. Con Antonino no, non poteva mai nascere nulla tra noi. Non era proprio il mio tipo a livello caratteriale, come amicizia sì. Solo Londra (Guglielmo Vicario, ndr) poteva essere il mio tipo", ha detto l'ex schermitrice che ha evidenziato un certo dispiacere per come è andata la relazione con il portiere del Tottenham, durata una manciata di mesi.

Perché Antonella Fiordelisi e Vicario si sono lasciati Secondo i gossip Guglielmo Vicario avrebbe tradito Antonella Fiordelisi ma la modella di Salerno ha smentito tutto, spiegando che il sentimento si è spento nel giro di poco tempo. "È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata! - ha spiegato la 26enne - Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi, è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di due mesi indimenticabili. Basta con le fake news".

Perché Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non sono più amiche Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non sono più amiche dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove avevano stretto un bel legame. "Se è vero che non vado più d’accordo con Nikita? Già, purtroppo. Però in realtà io le voglio ancora molto bene, perché comunque ho bei ricordi di lei, anche se non è andata come speravo. Cosa è successo? Non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta che siamo uscite dal programma. Però alla fine non è una cattiva persona. Diciamo che non ci siamo trovate e capite dopo. Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite", ha dichiarato la Fiordelisi che ha poi rivelato: "Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere. Io sono molto autoironica e lei forse certe volte non ha percepito questa mia ironia. Io sono la classica amica che ti passa qualcosa sui social per ridere. Lei in quel caso ha pensato che io la denigrassi e la prendessi in giro. Cosa che non è assolutamente vera. Non è successo nulla di grave. Semplicemente lei non capisce il mio modo di fare e io però non capisco il suo. Io le ho mandato un messaggio con un video divertente suo, l’ho taggata e le ho detto ‘oddio sembri una pazza’. Lei si è sentita un po’ offesa da questa battuta che le avevo fatto. Da lì nulla, non ci siamo più sentite. Per me è stata una cavolata, io con le mie amiche più care faccio così".

