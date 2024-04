Belen e Stefano, un regalo speciale per Santiago. E Antonino lascia la tv

Belen e Stefano di nuovo insieme . La Rodriguez e De Martino hanno realizzato il sogno del figlio Santiago , che di recente ha compiuto undici anni. I due ex coniugi hanno presenziato insieme alla festa di compleanno del ragazzino e si sono mostrati sorridenti e complici, come provano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Hanno dunque messo da parte rancore e incomprensioni per la felicità di Santi, che è molto legato ad entrambi i genitori. Il piccolo De Martino ha ricevuto per l'occasione anche un altro regalo speciale: una bicicletta vintage.

Belen e Stefano hanno fatto pace

"I rapporti fra Belen e Stefano sono distesi. Pare che abbiano fatto persino un pranzo insieme, forse per chiarirsi - fa sapere sempre Chi - Ma, diciamolo subito a scanso di equivoci, non erano in discussione nuovi capitoli della loro storia amorosa, soltanto il desiderio di comunicare per il bene di Santiago. E anche per il bene di Luna Marì, nata dalla relazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese. Anche con la bimba Stefano ha mostrato il proprio istinto paterno. Fra il conduttore e Spinalbese i rapporti sono ottimi, hanno in comune un legame famigliare con la mamma dei loro figli".