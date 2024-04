Belen e Stefano di nuovo insieme dopo il terzo addio

Belen e Stefano non smettono di stupire. La Rodriguez e De Martino sono stati pizzicati di nuovo insieme dopo la terza rottura di un anno fa e le accuse di tradimento da parte della soubrette argentina all'ex marito. La showgirl e il conduttore sono stati beccati dai paparazzi di Gente in un momento di serenità.

Belen e Stefano sono tornati insieme?

Per ora il riavvicinamento tra Stefano e Belen non sembra romantico: è probabile che i due abbiano deciso di mettere da parte le incomprensioni per il bene del figlio che sta per compiere undici anni. Per lo stesso motivo la Rodriguez si è riappacificata con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì.