Kate Middleton contro Meghan Markle: sospetti sull'ultima mossa controversa

Kate Middleton ancora contro Meghan Markle nonostante la malattia. A far insospettire i più maligni quello che è accaduto al nuovo progetto della moglie del Principe Harry. Di recente Meghan ha lanciato il marchio di lifestyle American Riviera Ochard, con un sito ufficiale disponibile in tutto il mondo. Ma la versione inglese, come raccontano i tabloid, è stata hackerata: l'indirizzo è stato rubato e collegato ad un'altra pagina che porta ad un'ente di beneficenza in cui viene chiesto di fare donazioni a Kate per supportarla nella sua lotta contro il cancro.