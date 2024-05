Kate Middleton tradita in famiglia: "Camilla ha consigliato a William il divorzio"

La famiglia reale britannica è ancora una volta al centro delle polemiche, con voci di infedeltà, tradimenti e tensioni interne che scuotono i Windsor . Senza dimenticare le malattie, con due reali senior colpiti da un tumore. Protagonisti del dramma Kate Middleton, il Principe William e Camilla Parker Bowles . La Regina consorte, nota per il suo passato controverso, è stata accusata di sostenere Rose Hanbury, la presunta amante di William , e di fomentare una spaccatura tra i Principi del Galles. Di recente Camilla è stata paparazzata mentre chiacchierava amabilmente con Rose ad un evento al quale Kate non ha potuto partecipare a causa del cancro . Dallo scorso dicembre la Middleton è assente dalla scena pubblica e molto probabilmente non tornerà ai suoi doveri reali prima dell'autunno.

In che rapporti sono Kate Middleton e Camilla

Kate Middleton e la Regina Camilla non hanno mai avuto un buon rapporto e la situazione sarebbe degenerata negli ultimi mesi nonostante la malattia della Principessa del Galles. Secondo quanto si legge su alcuni media inglesi e spagnoli, Camilla avrebbe consigliato al Principe William di prendere in considerazione l'idea del divorzio se non è più soddisfatto del suo rapporto con la moglie e avrebbe utilizzato come esempio la propria esperienza con Re Carlo e Lady Diana. Questo consiglio non sarebbe piaciuto a Kate, che si sarebbe sentita tradita dalla Regina consorte, soprattutto in un momento in cui il suo matrimonio è sotto attento esame e lei stessa sta affrontando una battaglia contro il cancro. Il libro A Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne di Christopher Andersen fa luce sulla tensione tra Camilla e Kate. A detta dell'autore, la seconda moglie di Carlo III non avrebbe mai amato Kate a causa della gelosia che proverebbe per la facilità con cui la Middleton ha conquistato - nonostante le sue origini borghesi - l'affetto della Regina Elisabetta e del popolo britannico, cosa in cui Camilla non è mai riuscita a causa del suo passato di amante di Charles.

La Regina Camilla con la presunta amante di William

Voci di una presunta relazione tra il Principe William e Rose Hanbury hanno iniziato a circolare nel 2019 ma hanno acquisito nuovo vigore negli ultimi due anni. Si vocifera che nel 2023 William abbia trascorso San Valentino con Rose, alimentando le speculazioni su una crisi matrimoniale con Kate. Inoltre, la recente riapparizione pubblica della Hanbury al fianco di Camilla ai Badminton Horse Trials è stata vista come un segno di sostegno da parte della Regina Consorte nei confronti della presunta amante di William. Rose, che era stata allontanata dalla corte a causa di questi spiacevoli gossip (nonostante la smentita dei suoi avvocati), ha ripreso l'amicizia con Camilla: fatto che ha intensificato i sentimenti di tradimento di Kate Middleton. Per la Principessa del Galles vedere come la "suocera" sostiene la donna che viene definita come amante del marito è un colpo davvero doloroso.