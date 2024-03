Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico e l'amante di William rompe il silenzio

Abbigliamento sportivo nero, passo deciso, una busta in una mano e il marito accanto. Ma, soprattutto, sorridente. Così Kate Middleton è stata ripresa in una clip diffusa da Tmz e registrata lo scorso sabato. La Principessa del Galles è stata beccata al Windsor Farm Shop, un negozio di prodotti locali che si trova vicino alla residenza dell’Adelaide cottage, a Windsor, dove la 42enne sta affrontando la sua convalescenza dopo l'operazione all'addome dello scorso gennaio.

Come sta Kate Middleton: le ultime news

Kate Middleton è stata definita "felice, rilassata e in salute", secondo le testimonianze raccolte. E così appare in effetti nella clip del video che ha ottenuto e pubblicato Tmz. Il sito pone inoltre l’accento sul passo deciso della Principessa, un buon segno dopo l’operazione e il ricovero, e sottolinea come nel filmato appaia sorridente accanto al marito, il principe William.

Quando torna in pubblico Kate Middleton

Secondo il Telegraph Kate Middleton potrebbe unirsi alla famiglia reale per la tradizionale passeggiata nella domenica di Pasqua (31 marzo) anche se da palazzo fanno sapere che non c'è "nessuna conferma in ogni caso", aggiungendo che qualsiasi altra ipotesi è una speculazione.