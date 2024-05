Kate Middleton, la malattia peggiora: "Sarà operata di nuovo"

Peggiorano le condizioni di salute di Kate Middleton . La giornalista spagnola ed esperta di reali Concha Calleja ha detto nel programma Fiesta di Telecinco che, secondo le sue fonti, la Principessa del Galles ha ancora molta strada da fare in merito alla sua battaglia contro il cancro e ha fornito nuovi e allarmanti aggiornamenti. "Mi è stato riferito che il peggio non è ancora arrivato - ha spiegato - La cura non finirà prima del mese di agosto e Kate dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico prima della fine dell'anno. Questa operazione fa parte dello stesso processo che va avanti da mesi". Lo scorso gennaio Kate è stata operata all'addome e successivamente ha scoperto di avere un tumore. La sua ultima apparizione in pubblico risale allo scorso dicembre.

Come sta Kate Middleton, le ultime news sul cancro preoccupano

E forse in virtù di questo secondo intervento l'agenda di Kate Middleton è vuota fino alla fine del 2024 e il suo ritorno in pubblico non è previsto prima del 2025. "Speriamo che con la fine delle cure e con un altro intervento chirurgico si sappia qualcosa in più", ha aggiunto Concha Calleja. Ad oggi, infatti, non si sa che tipo di cancro abbia Kate Middleton anche se qualcuno ha parlato di un tumore femminile scaturito da una grave infezione. Intanto Re Carlo ha trovato la sostituta di Kate: per la stagione estiva sarà la Principessa Beatrice a presenziare agli eventi più importanti della Corona.

Il cancro di Kate Middleton: cosa sta facendo il Principe William

Anche Pilar Eyre, un'altra giornalista spagnola, ha fatto sapere che c'è sempre più preoccupazione per la salute di Kate Middleton. La guarigione della 42enne si sta rivelando più complicata del previsto e nella royal family c'è agitazione e apprensione. Il Principe William ha messo in campo tutte le sue risorse per far sì che la moglie riceva il miglior trattamento possibile, assicurando alla Middleton l'accesso ai migliori medici e cure. Ma nonostante questi sforzi Kate non si sta riprendendo rapidamente. Il suo corpo è debole, non riesce ancora a camminare completamente da sola e non ha nemmeno finito di riprendersi dall'intervento chirurgico che ha subito all'inizio dell'anno che, in aggiunta alla chemioterapia preventiva, l'ha messa a dura prova.