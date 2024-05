Kate Middleton "non tornerà per il 2024". E spunta il segreto della parrucca

Peggiorano le condizioni di salute di Kate Middleton. Stando alle ultime indiscrezioni, la Principessa del Galles potrebbe non apparire in pubblico prima del 2025. Una fonte vicina alla royal family ha spifferato al Daily Beast che l'agenda della 42enne è vuota: non ha programmi in vista da qui a dicembre. Il calendario di ogni reale viene organizzato in largo anticipo considerati i numerosi impegni e le molteplici persone coinvolte. "L'agenda di Kate per quest'anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno", ha spiegato l'insider, sottolineando che da Palazzo sono consapevoli che questa assenza prolungata potrebbe portare ad altre teorie complottistiche: "Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Quello dello scorso marzo si è rivelato un modo molto efficace per mantenere i complottisti a bada".