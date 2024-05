Melissa Satta e Beretta, è amore: sono arrivate le presentazioni in famiglia

L'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta è ormai ufficiale, come confermano le foto del settimanale Chi che li ritrae in un weekend romantico in Sardegna, tra baci appassionati e tenerezze. La nuova coppia fa sul serio e ha trascorso del tempo con la famiglia dell'ex Velina di Striscia la notizia e il piccolo Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dall'ex marito Boateng. Il bambino, che oggi ha dieci anni, sembra essersi subito affezionato al nuovo fidanzato della mamma.

Melissa Satta e Beretta stanno insieme: la storia è seria C'è intesa e complicità tra Melissa Satta e Carlo Beretta nonostante la differenza d'età: lei è più grande di undici anni. Nelle immagini i due si lasciano andare a baci di fuoco e romantiche passeggiate in riva al mare. In Sardegna Beretta ha conosciuto i parenti della Satta. Anche quest'ultima ha già incontrato i genitori di Carlo e pare abbia instaurato un ottimo legame con Umberta, la madre del ragazzo (che al contrario non nutriva grande simpatia per Giulia De Lellis, l'ex fidanzata di Beretta).

Melissa Satta e Beretta in Sardegna: weekend d'amore In Sardegna Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno trascorso del tempo anche al Phi Beach, uno dei club più esclusivi della Costa Smeralda. La coppia ha assistito a un tramonto mozzafiato, mentre sorseggiava un aperitivo e si scambiava tenere effusioni. Un momento da sogno, che rende ancora più magico il loro amore. Melissa Satta ha definitivamente archiviato Matteo Berrettini, che ha amato per un anno tra critiche e malelingue.

Chi è Carlo Beretta e perché è famoso Classe 1997, Carlo è figlio di Pietro Gussalli Beretta e nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi Beretta. Dopo aver frequentato la British School of Milan ha conseguito un baccellierato in Svizzera presso l’Institut Le Rosey che gli ha permesso di laurearsi in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi. È stato stagista presso l’Accademia Militare di West Point che si trova negli Stati Uniti, spostandosi successivamente alla Bombardier Transportation di Berlino dove si occupa di risorse umane. In passato ha avuto un flirt con Dayane Mello mentre per quattro anni è stato legato a Giulia De Lellis, che l'ha mollato a un passo dalle nozze.

