Kate Middleton malata e costretta a prendere una grossa decisione su Harry e Meghan

Non c'è pace per Kate Middleton. La 42enne sta affrontando una dura lotta contro il cancro che ha stravolto la sua vita. Secondo alcune fonti sarebbe diventata irriconoscibile a causa degli efffetti collaterali della chemioterapia. Ora la Principessa del Galles è chiamata a prendere una decisione importante, o meglio ad evitare ulteriori conflitti e pettegolezzi sulla royal family. Kate starebbe valutando l'idea di unirsi allo spettacolo sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia Trooping the Colour.

Le ultime news su Kate Middleton, Harry e Meghan

Tessa Dunlop, esperta reale e storica, ritiene che Kate sia "la migliore regalità britannica" e la sua decisione sulla sua partecipazione porterà inevitabilmente a domande "futili" su Harry e Meghan poiché ora sono "fuori dai giochi". Ha detto al Mirror: "L'apparizione di Kate sul balcone il prossimo 15 giugno rimane una grande incognita. La mia sensazione è che ci farà un cenno, ma se non si farà (ed è una sua prerogativa) domande su Harry e Meghan sono destinati a emergere". Dopo la malattia della Middleton sono in molti a chiedere di riavere in famiglia i Duchi di Sussex ma la situazione non è semplice: c'è tanto astio e rancore.

Harry e Meghan tornano nella royal family?

Il Principe Harry e Meghan Markle starebbero valutando l'idea di tornare tra i Windsor. Il figlio di Lady Diana starebbe cercando da mesi di iniziare a ricucire il legame con il padre Carlo (tra l'altro anche lui alle prese con un tumore). Invece William e Kate non hanno ancora perdonato i due per le dichiarazioni rilasciate tempo fa, quando hanno accusato i Windsor di razzismo. In più William non ha apprezzato i recenti paragoni tra Meghan Markle e Lady Diana e il modo in cui la prima utilizza i gioielli della defunta Principessa del Galles, ricevuti in eredità dopo il matrimonio con Harry.