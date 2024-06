Kate Middleton prepara una sorpresa ma William è su tutte le furie

Kate Middleton potrebbe tornare a sorpresa in pubblico. Stando a quanto spifferato da un insider al Daily Mail, la Principessa del Galles starebbe valutando l'idea di unirsi allo spettacolo sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia Trooping the Colour. Kensington Palace ha confermato che la 42enne non parteciperà attivamente alla prova generale dell'8 giugno, ma non ha del tutto escluso la sua presenza all'evento principale. Sempre da palazzo è stato chiarito che Kate tornerà ai suoi doveri reali quando avrà il via libera dai medici. Sulle condizioni di salute della Middleton le testimonianze sono contrastanti: da un lato c'è chi assicura che è in gravi condizioni (tanto da dover subire molto probabilmente un altro intervento) e chi invece ribadisce che la cura sta procedendo per il meglio. Molteplici e contrastanti versioni che aumentano l'angoscia dei sudditi , da sempre molto affezionati alla Principessa, e che stanno creando parecchia confusione nell'opinione pubblica (portando anche a nuove teorie complottiste , come quella che sussurra di una morte sospetta).

Ultime news Kate Middleton: perché il Principe William è furioso

Non è un bel periodo per la royal family. Il Principe William non è solo preoccupato per il cancro di Kate Middleton ma anche per i continui colpi bassi del fratello Harry e della moglie Meghan Markle. Come riporta Closer Magazine, l'erede al trono è "infuriato" per i paragoni "di cattivo gusto" tra la cognata e sua madre, la Principessa Diana. La Duchessa di Sussex, nel suo viaggio in Nigeria, ha indossato diversi abiti e gioielli che richiamavano ai sudditi britannici la memoria della defunta Principessa del Galles. "William non vuole privare Harry del diritto di celebrare l'eredità della madre - ha spiegato una fonte - Ciò che lo preoccupa è il modo in cui Meghan viene rappresentata in giro, come la versione moderna di Diana. Assieme a Kate, trova la cosa offensiva. Inoltre, per aggiungere la beffa al danno, Harry non si è consultato con lui riguardo questi viaggi all'estero e i piani futuri che apparentemente hanno in cantiere per celebrare la vita e l'eredità di Diana". Il fatto che la tensione con i Sussex stia ora influenzando le questioni che riguardano la madre, ha precisato l'esperto, "va oltre ogni limite per William, che non può parlarne apertamente con Carlo e Camilla perché Diana si era allontanata dai reali, di conseguenza si sente piuttosto solo su questo". Quanto ai paragoni tra Meghan e Diana, la fonte ha aggiunto che, "per quanto riguarda William, sua madre era unica nel suo genere, non va in giro a paragonare Kate a lei, sarebbe ridicolo. E pensa che è altrettanto ridicolo che Meghan venga paragonata a lei. Diana era così umile e non aveva neanche un dito di auto-promozione nel suo corpo. I riflettori l'hanno trovata e lei è stata costretta a lottare con loro". In più pare che Meghan Markle abbia spifferato ad alcuni amici di Los Angeles, tra cui molti giornalisti, delle informazioni riservate sulle condizioni di salute di Kate Middleton.