Meghan Markle nella bufera: schiaffo alla povertà in Nigeria, spende una fortuna

Bufera in Inghilterra legata all'ultimo viaggio di Meghan Markle. La duchessa di Sussex si è recata in Nigeria con il marito, il principe Harry, per promuovere gli Invictus Games ricevendo una calorosa accoglienza. A far discutere però sono stati i cambi d'abito, tutti estremamente lussuosi e costosi, definiti inappropriati in un paese così povero.