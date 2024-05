"Kate Middleton è molto malata", ecco cosa ha detto Meghan Markle agli amici

Le condizioni di salute di Kate Middleton sono al centro della stampa internazionale e tra le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi ne arriva una decisamente scioccante. Stando a quanto riporta El Nacional, Meghan Markle avrebbe condiviso tra gli amici più intimi di Los Angeles informazioni private sulla malattia della cognata, scatenando così un'ondata di speculazioni e preoccupazione in tutto il mondo. Di recente, Kensington Palace ha riferito che la Principessa del Galles continua a partecipare, seppur a distanza, alle attività del Royal Foundation Early Childhood Center. Tuttavia, è stato chiarito che il suo coinvolgimento non segna un ritorno totale alle sue responsabilità ufficiali, perché "ha ancora bisogno di spazio per il suo recupero". Questo aggiornamento è stato inizialmente interpretato come un segnale incoraggiante dei suoi progressi verso la ripresa. Meghan avrebbe però spifferato un'altra verità: la situazione di Kate sarebbe molto più grave di quanto annunciato ufficialmente.

Ma come sarebbe venuta a conoscenza di queste informazioni Meghan Markle? Durante l'ultima visita di Harry nel Regno Unito per l'anniversario degli Invictus Games , il Duca di Sussex avrebbe contattato il team di comunicazione di Buckingham Palace. Il fratello di William si sarebbe così informato della situazione della cognata, che verserebbe in condizioni molto più gravi di quanto annunciato ufficialmente, arrivando al punto che la royal family non sarebbe più in grado di gestire (e nascondere) l'intera faccenda. Harry avrebbe condiviso queste informazioni con la moglie, che non avrebbe esitato a divulgare i dettagli della malattia della sua "acerrima nemica" ai suoi amici di Montecito, tra cui diversi giornalisti. Sarebbe stata Meghan ad assicurare che Kate Middleton è irriconoscibile, con una trasformazione scioccante che l'avrebbe spinta a cancellare ogni nuova apparizione in pubblico, a differenza del Re Carlo, anche lui alle prese con un tumore.

Kate Middleton malata e irriconoscibile per il cancro

La perdita di peso, che supererebbe i 15 chili, avrebbe lasciato Kate Middleton in condizioni fisiche preoccupanti. Questa drastica perdita di peso, esacerbata dal trattamento chemioterapico preventivo, avrebbe lasciato la Principessa del Galles estremamente debole. Anche i compiti più semplici ora necessiterebbero di aiuto, poiché le sue fragili condizioni fisiche la renderebbero dipendente per le attività quotidiane come camminare o andare in bagno. Questo peggioramento della sua salute non sarebbe da attribuire solo alla malattia, ma pure all'operazione all'addome a cui è stata sottoposta all'inizio di quest'anno. In più Meghan Markle avrebbe rivelato che Kate Middleton dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico nei prossimi mesi, sottolineando che la sua guarigione è ancora lontana dall'essere completa.

Kate Middleton "è troppo malata per essere attiva"

In questo contesto si è inserita la biografa della defunta Diana Spencer, Lady Colin Campbell che ha affermato che "Kate è molto malata e che le cure che riceve sono estenuanti", motivo per cui deve riposare "per riprendersi" e "prendersi cura dei suoi tre figli". E poi: "È semplice, è troppo malata per essere attiva". La scrittrice ha inoltre elogiato il ruolo del Principe William "che è sempre accanto alla moglie". Riguardo alla maggiore partecipazione e presenza della Principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, negli impegni ufficiali come sostituta di Kate, Lady Colin ha evidenziato che "sono anni che dico che le ragazze di York avrebbero dovuto aumentare il numero dei loro impegni. Eugenia vive in Portogallo, quindi a meno che non ritorni nel Regno Unito non sarà possibile, ma Beatrice è eccellente. Durante le celebrazioni del Giubileo della Regina ha fatto un ottimo lavoro con sua nonna e deve continuare così". La scrittrice ha infine ribadito il ruolo speciale della Regina Camilla in questo periodo particolarmente duro per la royal family: "La gente è rimasta piacevolmente sorpresa da come si sta comportando. Io non sono sorpresa invece perché so com'è. È una donna molto sensibile, è molto pragmatica, ha un ottimo atteggiamento e fa il suo lavoro senza fare alcun tipo di ostentazione. Ma il pubblico solo adesso si sta rendendo conto di tutto questo".