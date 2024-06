Kate Middleton dopo la lettera commovente prende una decisione importante

Kate Middleton è tornata a battere un colpo. La Principessa del Galles ha scritto una lettera in cui si è scusata per essere mancata a una delle prove principali del Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di Re Carlo. Sabato 8 giugno le guardie irlandesi hanno condiviso su X una missiva in cui la 42enne si è detta orgogliosa dell'intero reggimento in vista della cerimonia: "Apprezzo tutti coloro che quest'anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette", ha scritto Kate. "Essere il vostro Colonnello rimane per me un grande onore, e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla cerimonia di quest'anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti", ha concluso firmandosi Colonnello Catherine.